Автопутешествие с кемпером-прицепом: опыт поездки по Украине и Европе

Люди бывают двух типов: одним нужен максимальный комфорт в любой поездке, а другие обожают пешие походы и экстремальные путешествия, которые дарят максимум впечатлений.