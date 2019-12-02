КЕМПЕРЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
ЛУЧШЕЕ В ЕВРОПЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
Люди бывают двух типов: одним нужен максимальный комфорт в любой поездке, а другие обожают пешие походы и экстремальные путешествия, которые дарят максимум впечатлений.
Мы приветствуем энтузиастов автопутешествий, которые знакомы с процессом продаж, и будем рады видеть их в рядах своих дистрибьюторов.
Хотя базовые комплектации X-Line и SteelDrop этого не предусматривает, кемперы могут быть оснащены системой отопления под заказ.